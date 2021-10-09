أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة بباقي المناطق حتى الإثنين

تكون الأجواء اليوم السبت، معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تكون الأجواء لطيفة في اغلب مناطق المملكة ليلاً، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء يومي الأحد والاثنين، معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات ما بعد الظهر تتأثر المناطق الجنوبية والشرقية بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتكاثر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات من المطر في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 33 – 16، وفي مناطق السهول 31 – 17، وفي الاغوار الشمالية 36 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 23، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 35 – 23 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة