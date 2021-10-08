مدير إدارة الترخيص: تسجيل 70 ألف مركبة جديدة في المملكة سنوياً

صرح مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد رامي الدباس، أنه يتم تسجيل ما بين 60 – 70 ألف مركبة جديدة في المملكة سنوياً.

وقال خلال استضافته على التلفزيون الأردني، إن هذا العدد في المركبات يعني أن هناك أعداداً كبيرة من المراجعين، وعليه كان لابد من إيجاد خدمة للحد من الاختلاط والإكتظاظ، الأمر الذي دفع إدارة السير المركزية إلى إطلاق أفكار ابداعية من أجل التباعد الاجتماعي والحد من الاكتظاظ.

وأضاف أن إدارة السير المركزية قد اوجدت مراكز الترخيص المتنقلة للوصول إلى المواطن بمكان سكنه، حتى نستطيع تزويده بكافة الخدمات.

وبين أن إدارة السير المركزية بدأت بإنشاء هذه المركبات المتنقلة لتوفير خدمات الترخيص المتنقل كافة، حيث تم التعامل مع أمانة عمان الكبرى لاستقاء مخالفات السير و الإتحاد الأردني لشركات التأمين لإصدار عقود التأمين داخل المحطات المتنقلة.

وتابع أنه تم توزيع هذه المحطات على مناطق معينة، لكن تقرر في الآونة الأخيرة تثبيتها في بعض الأماكن على مدار العام، بالإضافة إلى وجود محطات متنقلة تذهب إلى مناطق بعيدة مثل الجنوب والشمال لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

ولفت إلى أن الحوادث المرورية تحدي كبير للأردن، وادارة الترخيص جزء من منظومة السلامة المرورية، وأخذت ادارة الترخيص على عاتقها آلية تطوير وتأهيل السائقين وانتاج سائقين مؤهلين لديهم وعي مروري من خلال أتمتة اجراءات الفحص العملي ويخضع السائق لتقييم وفق اجراءات مؤتمتة لا يمكن تجاوزها، ويتم اعلام المتقدم بالأخطاء التي ارتكبها خلال الفحص، اضافة لوضع كاميرات تقوم بتسجيل الصوت والصورة لعملية الفحص، فيما تم تطوير الفحص النظري ومنح فرصة الحصول على تدريب الفحص النظري الكترونياً.