محكمة الاحتلال تلغي “الصلوات الصامتة” للمستوطنين في الأقصى

الغت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم، الجمعة، قرارا سابقا لمحكمة “الصلح” بإتاحة “الصلوات الصامتة” للمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

وكانت محكمة الصلحة الاسرائيلية قد قررت إعطاء المستوطنين “حقاً محدوداً” في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى، وأمرت الشرطة الإسرائيلية بإلغاء مذكرة الإبعاد عن المسجد، الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو.

وقالت محكمة الصلح: “إن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمكن تجريمه ما دامت صلواتهم صامتة”.

وجاء القرار الذي أصدرته القاضية اليمينية المتدينة بيلها يهالوم، في إطار رفع أمر المنع عن ليبو الذي أدى مع تلاميذه طقوساً جماعية علنية متكررة في المسجد الأقصى، خلال موسم الأعياد اليهودية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.