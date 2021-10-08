وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 9 وفيات و1056 إصابة كورونا و871 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 806,704
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في احتفالية نوبل السنوية ولطميّتها 2021.. عبد الرزاق قرنح والتباس الهوية
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