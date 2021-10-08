بركات التطبيع.. اعتقال إسرائيلي يبيع الهيروين في دبي

أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن السلطات في الإمارات اعتقلت إسرائيليا في دبي للاشتباه في بيعه كميات كبيرة من مادة الهيروين المخدرة.

وذكر موقع “إن 12” الإخباري أن المشتبه به من المقرر أن يحضر أول جلسة استماع له في المحكمة يوم الأحد المقبل، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت إسرائيل قد أقامت علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين في سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ثالث ورابع تطبيع للعلاقات مع بلدان عربية خلال أكثر من 70 عاما.

ومنذ ذلك الحين بدأ السائحون ورؤساء الشركات الإسرائيليون يتوافدون على الإمارات بشكل ملحوظ، حيث يستطيع مواطنو الإمارات وإسرائيل زيارة البلدين دون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة قبل السفر.