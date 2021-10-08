وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 6 وفيات و888 اصابة كورونا و438 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 807,569
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اعتبره اكبر معيق للاستثمار.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع نسبة دين الأردن من الناتج المحلي إلى 113.2%
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