وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 9 وفيات و1056 إصابة كورونا و871 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 806,704
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جرينتش+2 05:16
لتعمقه غير المسبوق في آثار الاستعمار ومصائر اللاجئين .. منح جائزة نوبل في الآداب للكاتب التنزاني عبد الرازق غورنة
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