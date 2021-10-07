اعلان نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية/ رابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2021/ 2022 ضمن دورة الترشيح الثانية.

ونشرت الوزارة الأسماء على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات من خلال الرابط http://www.dsamohe.gov.jo وعبر الرسائل النصية على هواتف الطلبة.

وأوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، أنه سيعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة 12 ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونيا بالموافقة على المنحة التي رشح للاستفادة منها أو رفضها من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقا لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة/ مديرية البعثات، وبخلاف ذلك يفقد حقه في الترشيح.

كما يستطيع اي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين جرى ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية أو الاعتبارية التابع لها. وأكدت الوزارة ونظرا للظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة المراجعين والموظفين عدم استقبال أي مراجعين في مبناها للاستفسار عن المنح الخارجية، حيث يمكن ارسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات (dsa@mohe.gov.jo).

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