أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم الخميس مائلة للبرودة ليلًا

أرشيف الدولة العبرية حول حرب 73 يكشف ان ضابطاً مصرياً عميلاً للموساد انقذ اسرائيل من أكبر هزيمة مذلة في تاريخها
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