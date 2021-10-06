وزيرة الخزانة الأميركية تؤكد استمرار الدعم الأميركي للأردن

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، استمرار دعم الحكومة الأميركية للأردن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير المالية الدكتور محمد العسعس ونظيرته الأميركية جانيت يلين، اليوم، عقب زيارة الوفد الوزاري الأردني للولايات المتحدة الأميركية والاجتماع بعدد من المسؤولين هناك.

وأكد الوزيران، أهمية العلاقة المتينة بين البلدين والدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للأردن، كما بحثا خلال الاتصال الهاتفي سبل التعاون في مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية.

واطلع العسعس نظيرته الأميركية على أهم نتائج الزيارة والاجتماعات الإيجابية التي عقدها الوفد في واشنطن الأسبوع الماضي مع مختلف الجهات في الإدارة الأميركية والكونغرس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأبرز ملامح المالية العامة والتحديات التي تواجه الأردن على المدى القصير والمتوسط والمتمثلة بارتفاع نسب البطالة والحاجة لاستعادة زخم النمو.

وثمنت الوزيرة الأميركية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الحكومة الأردنية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم جراء أزمة كورونا، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق الوظائف في القطاع الخاص.

وقد تشارك الوزيران في تطلعاتهما نحو مباحثات مذكرة التفاهم وأهميتها بما تعكسه من ثقة في الاقتصاد الأردني ومتانة العلاقة بين البلدين، والتي تنعكس بدورها إيجابا على الأسواق العالمية والمستثمرين.