وزارة النقل السورية تنفي سقوط طائرة للخطوط الجوية السورية

دمشق-سانا

أكدت وزارة النقل السورية عدم صحة ما يتم تداوله حول سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية في البحر المتوسط على متنها 150 راكباً.

وفي بيان لها، تلقت سانا نسخة منه، أوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن يأتي في سياق حملة الكذب والتشويه والتلفيق التي يتعرض لها قطاع النقل الجوي وغيره من المؤسسات الحكومية.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت منشورات حول سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية.

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