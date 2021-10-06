امريكا تباشر اعادة تنظيم الشرق الاوسط.. تعزيز التعاون الاقتصادي والتقارب الإيراني - السعودي والإماراتي - التركي
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مجلس الوزراء يناقش الاجراءات التي تم اتخاذها لإنفاذ التوجيه الملكي بالعفو عن المدانين بجرائم اطالة اللسان
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