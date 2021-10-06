تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 12 وفاة و1316 إصابة كورونا و913 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 805,800
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جرينتش+2 10:24
المحكمة العليا في بريطانيا تقرر ان حاكم دبي تدخل بمجرى العدالة، وأوعز بالتجسس على زوجته السابقة الاميرة هيا
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