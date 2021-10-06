المحكمة العليا في بريطانيا تقرر ان حاكم دبي تدخل بمجرى العدالة، وأوعز بالتجسس على زوجته السابقة الاميرة هيا

خلصت المحكمة العليا في بريطانيا إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قد تدخل في العدالة البريطانية، من خلال إصدار أمره باختراق هاتف زوجته السابقة الأميرة هيا .

كما تم استهداف هواتف محامييها، البارونة “فيونا شاكلتون كيو سي” و”نيك مانرز”، خلال قضية حضانة الطلاق، وفقًا للمحكمة.

وقالت الأميرة هيا إن الاكتشاف جعلها تشعر بأنها “مطاردة”.

وأشارت الأحكام، التي نُشرت اليوم الأربعاء، إلى القرصنة على أنها “انتهاكات متسلسلة للقانون الجنائي المحلي (في المملكة المتحدة)” في انتهاك للقانون العام الأساسي وحقوق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، و”تدخل في إجراءات هذه المحكمة وقضية الأميرة” والوصول إلى العدالة “و”إساءة استخدام السلطة “من قبل رئيس الحكومة”.

وجدت رئيسة دائرة الأسرة بالمحكمة العليا أن “الهواتف المحمولة للأميرة هيا واثنين من محاميها ومساعدها الشخصي واثنين من أفراد طاقمها الأمني ​​تعرضت إما لتسلل ناجح أو محاولة تسلل من قبل برنامج المراقبة وهو برنامج مستخدم يسمى برنامج Pegasus وكان من شركة إسرائيلية NSO Group”.

وخلصت المحكمة إلى أن المراقبة تمت “من قبل موظفين أو عملاء للشيخ محمد بن راشد وأن المراقبة تمت بسلطته الصريحة أو الضمنية”.

ويُزعم أن برامج تجسس مماثلة قد تم نشرها من قبل عملاء الحكومة السعودية، الذين يعملون بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضد المعارضين الذين يعيشون في الخارج، بما في ذلك شركاء الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي.

ومن الصعب للغاية على ضحية لمثل هذه البرامج التجسسية أن يكتشف حتى أن هاتفه مصاب ببرنامج Pegasus.

وفي قضية الحضانة الجارية بين الشيخ محمد والأميرة هيا في قسم الأسرة بالمحكمة العليا، قال فريقها القانوني إن القرصنة حدثت “بسلطته الصريحة أو الضمنية”.

وخلص رئيس المحكمة إلى أنه “فيما يتعلق بالأميرة هيا، من الواضح أن محاولة القرصنة نجحت بكمية كبيرة جدًا من البيانات (265 ميجا بايت) تم استخراجها سرًا من هاتفها”.

ونفى الشيخ محمد علمه بالقرصنة وزعم أنه لم يوجه أحدًا لاستخدام NSO “أو أي برنامج بهذه الطريقة”.

وقال فريقه القانوني إنه لم يكن مستعدًا للدخول في أي نقاش بشأن الأنظمة الأمنية التي قد تكون في الإمارات العربية المتحدة.