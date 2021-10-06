الليرة التركية تهبط اليوم الاربعاء الى أدنى مستوى على الإطلاق

تراجعت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، لما يتجاوز مستوى 8.9 مقابل الدولار، بسبب مخاوف من خفض غير متوقع لأسعار الفائدة.

واقتربت الليرة التركية بهذا التراجع من أدنى مستوى لها على الإطلاق، والذي كانت قد سجلته الأسبوع الماضي، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.

وفي المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار مدعوما بمخاوف بشأن التضخم العالمي والتشديد المنتظر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، “البنك المركزي الأمريكي”.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، تعرضت الليرة التركية لضغوط قوية، وهبطت لأدنى مستوياتها في 3 أشهر أمام الدولار، وبلغت خسائرها منذ بداية العام الجاري أكثر من 16%.

وأرجع خبراء اقتصاديون هبوط العملة التركية آنذاك إلى خفض قدره 100 نقطة أساس في سعر الفائدة يقدم تحفيزا طالما سعى إليه الرئيس “رجب طيب أردوغان” على الرغم من وصول التضخم إلى 19.25% الشهر الماضي.

ويواجه الاقتصاد التركي أزمة عدم ثقة من قبل المستثمرين بسبب الخلاف حول آلية عمل البنك المركزي، ما أدى إلى تزايد الضغوط على الليرة وارتفاع الأسعار التي دفعت التضخم إلى 19.25%، وهو ثاني أعلى معدل في مجموعة العشرين.