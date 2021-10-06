تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 12 وفاة و1316 إصابة كورونا و913 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 805,800
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الذهبي يوضح ويصوب ما ورد عنه في “وثائق باندورا” الاستقصائية
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