الاحد المقبل.. بدء إعطاء جرعة المطعوم الثالثة لذوي الاختطار العالي والفئة العمرية 60 سنة فما فوق والكوادر الصحية

قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن كوادر الوزارة ستبدأ بإعطاء الجرعة الثالثة من المطعوم المضاد لفيروس كورونا يوم الأحد المقبل.

وأضاف البلبيسي، في حديثه لـموقع هلا أخبار، أنّ الوزارة طلبت من مدراء مديريات الشؤون الصحية في المحافظات تحديد مراكز معينة لمنح جرعة اللقاح الثالثة، مشيرا إلى أنه سيكون لكل محافظة مركز أو مركزان.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة قد أوصت بإعطاء الجرعة الثالثة من المطعوم الواقي من فيروس كورونا لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية من المطعوم ستة أشهر فأكثر لفئات محددة.

وقد شملت الفئات التي ستتلقى الجرعة المعززة كل من الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، والكوادر الصحية، وذوي الاختطار العالي، مثل الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

وعن الوضع الوبائي، أكد الأمين العام أنّ ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية الأسبوعية لا يشكل مؤشرا خطرا؛ وذلك كون النسبة الإيجابية بقيت ضمن المعدلات الجيدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ إذ سجل الأسبوع الوبائي رقم 37 نسبة إيجابية 3.12% لترتفع في الأسبوع 38 إلى 3.32%.

فيما سجل الأسبوع الوبائي رقم 39، المنتهي الجمعة الماضية، نسبة فحوصات إيجابية بلغت نحو 3.41%. بينما تبلغ نسبة الفحوصات الإيجابية للأسبوع الوبائي الجاري الذي ينتهي الجمعة المقبلة 3.69%.