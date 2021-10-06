اجتماع أردني لبناني سوري بعمّان لبحث تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية

يستضيف الأردن، اليوم الأربعاء، اجتماعا وزاريا يضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن، سوريا ولبنان، للبحث في سبل تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وتناقش جولة المباحثات المشتركة الإجراءات الخاصة بتسريع وصول الكهرباء إلى لبنان استنادا إلى ما اتفق عليه في اجتماع عقد الشهر الماضي للإسهام في حل مشكلة الطاقة المتفاقمة في لبنان والهادفة إلى تعزيز استقرار الدولة اللبنانية.

الوفد اللبناني، زار مؤخرا القاهرة، حيث قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنه من المقرر إنهاء الإجراءات اللازمة لمد الغاز الطبيعى المصري إلى لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات مشتركة عقدت في القاهرة علي مدار يومين مع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ومسؤولين تنفيذيين من الجانبين.

وأشار الملا إلى أن المباحثات مع فياض جاءت ناجحة ومثمرة لوضع خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد، كما تم الاتفاق على التوقيتات لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الأردن وسوريا لمرور الغاز المصري عبر أراضيهما.