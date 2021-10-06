أجواء خريفية بالمرتفعات ومعتدلة في باقي المناطق اليوم الاربعاء

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا، في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء السبت، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 13، وفي مرتفعات الشراة 25 – 11، وفي مناطق البادية 30 – 15، وفي مناطق السهول 28 – 16، وفي الاغوار الشمالية 34 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 21، وفي البحر الميت 33 – 22، وفي خليج العقبة 33 – 23 درجة مئوية.

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