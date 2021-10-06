وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 9 وفيات و1068 إصابة كورونا و1028 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 804,784
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أجواء خريفية بالمرتفعات ومعتدلة في باقي المناطق اليوم الاربعاء
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