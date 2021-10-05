وزارة الصحة تدعو كبار السن لتلقي مطعوم الأنفلونزا

دعا مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة تثبط المناعة إلى تلقي مطعوم الانفلونزا.

وقال الدكتور شركس، إن مطعوم الانفلونزا لا يتعارض مع مطعوم كورونا، ويفضل ترك فترة بين المطعومين من اسبوعين إلى شهر على الأقل.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، انه مع حلول فصل الشتاء لهذا العام فان حالات الاصابة بالإنفلونزا ستزداد، وأن تزامنها مع انتشار فيروس كورونا يتطلب تلقي المطعوم كوقاية خاصة للفئات ذات الخطورة العالية.

وأوضح أن الاصابات بالإنفلونزا قد شهدت انخفاضا واضحا خلال فترة الجائحة خلال ، وذلك بسبب التزام الغالبية من المواطنين بارتداء الكمامة واجراءات التعقيم المتبعة من قبل الجميع.