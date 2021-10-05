زيجات موسمية خاطفة بين كبار الفنانين العرب قديما وحديثا

يهتم الجمهور العربي كثيراً بكل الأخبار والمعلومات التى تتعلق بنجوم الفن حتى وإن كانت تخص حياتهم الشخصية، وخاصة ما يتعلق بأخبار الزواج والطلاق والحب.

وهناك زيجات فنية شهيرة يعرفها الجمهور المصري والعربي ويعرف تفاصيلها وقصتها، ومنها على سبيل المثال قصة زواج ليلى مراد وأنور وجدى، وفؤاد المهندس وشويكار، ووردة بليغ حمدى، وهدى سلطان ووحش الشاشة فريد شوقى، ورشدى أباظة وسامية جمال، وسمية الألفى وفاروق الفيشاوى، وغيرها من زيجات بين أبناء الوسط الفنى حتى وإن انتهت هذه الزيجات بالطلاق.

لكن هناك العديد من الزيجات الخاطفة بين نجوم الوسط الفنى لم تأخذ نصيبا من الشهرة ولا يعرف الكثيرون أنه قد تم الارتباط بين طرفيها، بالرغم من أنها كانت زيجات معلنة، وقد يرجع ذلك لقصر مدة هذه الزيجات،وسرعة انتهائها بالطلاق.

فقد لا يعرف الكثيرون أن الموسيقار الكبير بليغ حمدى ارتبط فى فترة من حياته بالفراشة سامية جمال، وذلك قبل زواجه من وردة وزواجها من رشدى أباظة، وتمت خطبتهما ولكن لم يكتمل مشروع لزواج وسرعان ما فسخا الخطوبة.

وربما قد لا يعرف عدد كبير من الجمهور أن جميلة الجميلات ليلى فوزى كان أول بختها وأول زيجة لها من الفنان عزيز عثمان، وكان يكبرها بـ 30 عاما وكان يحبها حباً شدياً ويغار عليها وقد توفى بعد طلاقهما منها بفترة قصيرة، فيما كانت الزيجة الثانية لليلى فوزى من الفنان أنور وجدى بعد طلاقه من ليلى مراد.

ومن بين الزيجات غير المشهورة زواج سيدة المسرح العربى سميحة أيوب من الفنان محسن سرحان، وكانت هذه أول زيجة لها حيث جمعهما فيلم المتشردة فى بداية حياتها الفنية وطلبها للزواج وتزوجا لمدة عامين.

كما تزوجت مريم فخر الدين فى فترة من حياتها بالمطرب السورى فهد بلان، ولكن لم تستمر هذه الزيجة بسبب عدم تقبل أولادها له، رغم أن مريم قد أكدت أنه كان حنوناً وكريماً معها.

ومن بين الزيجات التى لم تأخذ حظها من الشهرة ولا يعرفها الكثيرون زواج الفنان عمر خورشيد من الفنانة ميرفت أمين قبل زواجها من الفنان حسين فهمى، وقد استمر الزواج لمدة عام واحد فقط، كما ان ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان وعازف الجيتار الشهير عمر خورشيد الذى رحل فى شبابه فى حادث مأساوى تزوج من الفنانة مها أبو عوف قبل رحيله وحملت منه ولكنها أجهضت بعد وفاته.

وبينما يعرف الجمهور أن الفنانة الكبيرة صاحبة السعادة إسعاد يونس متزوجة من رجل الأعمال علاء الخواجة ، إلا أن الكثيرين قد لا يعرفون أنها تزوجت فى بداية مشوارها الفنى من الفنان نبيل الهجرسى، وانجبت منه ابنتها نورهان ثم وقع الطلاق بينهما.

أما الفنانة سهير رمزى التى وصل عدد زيجاتها إلى 10 زيجات، فقد ارتبطت فى بعض هذه الزيجات من زملائها بالوسط الفنى، وكان أول زيجاتها من الفنان إبراهيم خان ولكن انفصلا بعد عام، ومن بين هذه الزيجات زواجها بالملحن حلمى بكر، والفنان محمود قابيل ، ثم تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوى بعد طلاقه من سمية الألفى.

قد وتزوج المطرب الكبير محرم فؤاد فى بداية مشواره الفنى من الفنانة الكبير تحية كاريوكا، كما تزوج فى فترة من حياته بالفنانة عايدة رياض.

ومن بين الزيجات الخاطفة أيضاً زواج الفنانة سمية الألفى بعد طلاقها من الفنان فاروق الفيشاوى من المطرب مدحت صالح، ولكن لم يستمر هذا الزواج سوى فترة قصيرة، وتزوج بعدها مدحت صالح من الفنانة شيرين سيف النصر، وأيضًا لم يستمر زواجه منها سوى 4 شهور.

وهناك ايضا زيجة قصيرة جدا بين الدنجوان احمد رمزي والراقصة نجوى فؤاد، حيث لم يعمر هذا الزواج الا بضعة اشهر، وكذلك الإعلامية ​حلمية بولند​، التي إنفصلت عن زوجها المحامي ​عبد الرزاق العنزي​، بعد زواج دام شهرين فقط، اما أقصر الزيجات في الوسط الفني، فكان زواج الفنان المصري ​محمد منير​ من ​داليا يوسف​ الذي لم يستمر إلا 50 يوما فقط !!