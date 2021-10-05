بدء تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس المقبل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، اليوم الثلاثاء، أن تقديم الطلبات يتم من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة، حيث يقوم الطالب (المحقق لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية العامة 2021، أو الدورة التكميلية 2020 فقط)، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته 15 ديناراً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني “إي-فواتيركم”، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.

ودعا الخطيب الطلبة للتعرف على آلية تقديم طلب القبول الموحد وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق، بزيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.

ولفت إلى أن شـروط الاستفادة من المقاعد المخصصة للطلبة أبناء الأردنيات هي، أن يكـون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، وأن يكون الطالب من المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) 2021، أو الدورة التكميلية 2020 فقط.

وتابع “بعد الدخول إلى برمجية تقديم طلبات الالتحاق يقوم الطالب بإدخال البيانات الآتية، الرقم المتسلسل في البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، ورقم الجلوس والدورة في شهادة الدراسة الثانوية العامة، والرقم الوطني، ومكان ورقم القيد للأم الأردنية”.

ويستثنى من قبول الطلبة أبناء الأردنيات، الطلبة المرشحون للقبول في قائمة المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات (أبناء قطاع غزة)، ويتم قبول الطلبة أبناء الأردنيات حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي (2021 / 2022)، والتي تم إعلانها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.

ولتقديم الطلب دعا الخطيب ايضا الدخول إلى الرابط التالي: http://www.admhec.gov.jo/MoheSJMApp2021/.

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