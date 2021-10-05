ارتفاع معدل البطالة الى 24.8 % خصوصا بين حملة الشهادات الجامعية

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من عام 2021، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج:

البطالة:

• بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2021 (24.8%) بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من نفس العام، وبارتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2020.

• وقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من عام 2021 (22.7%) مقابل (33.1%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 1.2 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 4.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

• وبمقارنة معدل البطالة للربع الثاني مع الربع الأول للعام 2021 يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 4.6 نقطة مئوية.

المتعطلون:

• بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 31.1% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

• أشارت النتائج إلى أن 56.7% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 43.3% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

• تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 31.2% مقابل 83.4% للإناث.

• بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 48.5% للمجموع (43.6% للذكور مقابل 71.6% للإناث).

• أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة البلقاء، بنسبة بلغت 28.2%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت15.7%.

• المشتغلون:

• 25.3% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر.

• تركز 58.4% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 59.2%.

• نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و8.3% ثانوي و41.5% أعلى من الثانوي.

• أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 86.0% هم مستخدمين بأجر (83.7% للذكور مقابل 95.9% للإناث).