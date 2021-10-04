تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 11 وفاة و1222 إصابة كورونا و780 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 803,923
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شمس البارودى.. شمس غابت ولكنها تركت لتاريخ الفن اضواءها
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