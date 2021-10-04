اليوم الاثنين بدء تقديم طلبات الانتقال من تخصص لآخر أو من جامعة لأخرى

أعلـنت وحـدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر، أو من جامعة إلى أخرى ستبدأ اعتباراً من صباح اليوم الاثنين الموافق 10/4/ 2021، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 6/10/2021، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة.

وقالت، إن “عملية تقديم طلبات الانتقال محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2021)، أو الدورة التكميلية (2020) فقط)، والذين تم ترشيحهم للقبول في قائمة القبول الموحد التي أعلنت قبل يومين، إضافةً إلى الذين تم ترشيحهم للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار التي أعلنت يوم الأحد”.

وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، إضافةً إلى الشواغر المتوافرة في التخصص نفسه بعد انتهاء عملية التقديم.

وعلى الطالب استخدام البيانات نفسها (الرقم الوطني)، و(الرمز السري) التي قام بإنشائه عند تقديم طلب الالتحاق لأول مرة، و لتقديم طلب انتقال الرجاء الدخول الى الرابط التالي : http://www.admhec.gov.jo/MoheSmrUnivTransApp2021/