تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 11 وفاة و1222 إصابة كورونا و780 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 803,923
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التعليم العالي تعلن نتائج دورة الترشيح الأولى للمنح الخارجية/ رابط
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