التعليم العالي تعلن نتائج دورة الترشيح الأولى للمنح الخارجية/ رابط

أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2021 / 2022) ضمن دورة الترشيح الأولى.

وبحسب بيان صحفي، اليوم، قالت الوزارة إن آلية الاطلاع على النتائج تجري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (http://www.dsamohe.gov.jo )، مشيرة إلى أنها بعثت رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

وأضافت أن الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح سيعطى مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي جرى ترشيحه للاستفادة منها أو رفضها، وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

وأشارت الوزارة إلى أن أي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح يستطيع الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين جرى ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية أو الاعتبارية التابع لها. وأكدت عدم استقبالها المراجعين للاستفسار عن المنح الخارجية في مبناها، حيث يمكن إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات (dsa@mohe.gov.jo)، وذلك نظراً للظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة المراجعين والموظفين.

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