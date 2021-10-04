هل يُريح العالم و..يستريح ؟؟.. أردوغـــــان يترنح صحياً وسياسياً، وغالبـاً ما سيُقعده المرض عن الترشـح لولاية أخرى/3 فيديو
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أجواء خريفية دافئة نهارا ومائلة للبرودة ليلًا في أغلب المناطق
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