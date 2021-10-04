أجواء خريفية دافئة نهارا ومائلة للبرودة ليلًا في أغلب المناطق

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق البادية والسهول، وحارة نسبياَ في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تميل الأجواء للبرودة ليلًا في أغلب مناطق المملكة، وتكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق البادية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق البادية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، فيما تكون حارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 13، وفي مرتفعات الشراة 22 – 12، وفي مناطق البادية 31 – 14، وفي مناطق السهول 27 – 15، وفي الاغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 23، وفي البحر الميت 35 – 21، وفي خليج العقبة 34 – 22 درجة مئوية.

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