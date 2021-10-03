وفاة عامل مصري أثر حادث انقلاب صهريج للباطون بإربد

توفي مساء اليوم الاحد شخص يحمل الجنسية المصرية، اثر حادث انقلاب صهريج للباطون الجاهز بمحافظة إربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد وشرطة اربد قد تعاملت مساء اليوم، مع حادث انقلاب صهريج محمل بالباطون الجاهز أثناء العمل في عمارة قيد الإنشاء بمنطقة الحصن.

وأضاف أنه نتج عن الحادث وفاة عامل يحمل الجنسية المصرية، وتم إخلاء الجثة إلى المستشفى، وفتح تحقيق مروري بالحادث.

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