الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الاسد ويؤكد حرص الأردن على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها
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وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 6 وفيات و1037 إصابة كورونا و1075 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 802,859
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