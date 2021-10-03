ضباط الاحتلال ُيقرّون بفشل خطة القضاء على أنفاق حماس اثناء المواجهة الأخيرة، لان "هناك مدينة أخرى لغزة تحت الأرض"
أهم العناوين
جرينتش+2 02:03
وزارة التربية تعلن المشمولين بمكرمة أبناء المعلمين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني