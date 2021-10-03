وزارة التربية تعلن المشمولين بمكرمة أبناء المعلمين

اعلنت وزارة التربية والتعليم، عن ثلاث فئات للطلبة المشمولين بمكرمة أبناء المعلمين لهذا العام، ممن حصلوا على قبول جامعي تنافسي.

وقالت، في بيان اليوم الاحد، ان الفئة الاولى تشمل “الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لعام 2021 لأول مرة ممن معدلاتهم تماثل أو أعلى من الحدود الدنيا لمحافظاتهم.

وتشمل الفئة الثانية، الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورة التكميلية 2020 وحاصلين على الثانوية العامة لعام 2021 ممن معدلاتهم تماثل أو أعلى من الحدود الدنيا لمحافظاتهم.

كما تشمل الفئة الثالثة، الطلبة الذين حققوا سابقاً متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية وتقدموا لامتحان الثانوية العامة لعام 2021 لغايات رفع المعدل ممن معدلاتهم تماثل أو أعلى من الحدود الدنيا لمحافظاتهم.

وبينت الوزارة ان الدفعة الاولى من الحدود الدنيا لمعدلات القبول ضمن مكرمة المعلمين 2021، في محافظة اربد(88.05)، البلقاء 86.50) الزرقاء(88.55)،الطفيلة (86.45)، العاصمة(88.25)، العقبة(87.15)، الكرك( 87.00)، المفرق(84.35)، جرش(86.95)، خارج الأردن(96.10)، عجلون(87.05)، مأدبا(87.40)، معان(84.75).

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