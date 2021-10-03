ضباط الاحتلال ُيقرّون بفشل خطة القضاء على أنفاق حماس اثناء المواجهة الأخيرة، لان "هناك مدينة أخرى لغزة تحت الأرض"
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جرينتش+2 02:03
لاول مرة في التاريخ.. مصر للطيران تبدأ اليوم تسيير رحلاتها إلى تل أبيب، عقب لقاء بينيت مع السيسي في القاهرة مؤخراً
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