الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الاسد ويؤكد حرص الأردن على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها
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جرينتش+2 06:42
بعد وصية إلهام شاهين التبرع بأعضائها.. هذه أغرب وصايا الفنانين
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