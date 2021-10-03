اعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار

الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الاسد ويؤكد حرص الأردن على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها
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