الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الاسد ويؤكد حرص الأردن على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها
أهم العناوين
جرينتش+2 05:15
اعرف عدوك.. تفاصيل تنزف دماً والماً لمجزرة اللد الوحشية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني