اجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق نهارا ومائلة للبرودة ليلًا

تكون الأجواء اليوم الأحد، خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا، في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتستمر الأجواء حتى الأربعاء، خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة ، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12، وفي مرتفعات الشراة 24 – 10، وفي مناطق البادية 30 – 15، وفي مناطق السهول 26 – 16، وفي الاغوار الشمالية 32 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 20، وفي البحر الميت 33 – 20، وفي خليج العقبة 32 – 21 درجة مئوية.

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