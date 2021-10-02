استخبارات العدو : محمد الضيف حوّل غزة الى مدينة من طابقين بواسطة مترو أنفاق تحت الأرض يتضمن عدة خطوط ومحطات
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جرينتش+2 11:33
استخبارات العدو : محمد الضيف حوّل غزة الى مدينة من طابقين بواسطة مترو أنفاق تحت الأرض يتضمن عدة خطوط ومحطات
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