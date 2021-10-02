ارتفاع نسبة العنف ضد الاردنيات 33% اثناء فترة الحجر بجائحة كورونا

صرحت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، اليوم السبت، إن العنف ضد النساء في الأردن قد ارتفع 33% خلال فترة الحجر بجائحة كورونا.

وأضافت تقول، بمناسبة اليوم الدولي للا عنف، أن هناك ازدياداً لعدد بلاغات العنف الأسري في العامين الماضيين.

وتابعت: “مع جائحة كورونا عالمياً وفي المنطقة العربية تحديداً وفي الأردن، حيث زادت نسبة العنف ضد الإناث في المنطقة العربية 37% وفي الأردن 33%، وجزء منها بسبب ظروف الحجر بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والشعور بالكآبة والإحباط والخوف من المستقبل، وهذا أدى إلى ازدياد العنف البدني والجسدي والنفسي بالإضافة إلى زيادة خطورة عدم مراعاة الصحة الإنجابية”.

ولفتت عماوي إلى أنه “بحسب استطلاعات دائرة الإحصاءات العامة، فان 69% من الذكور يعتقدون ان هناك مبررات لضرب الزوجة، ومقابلهم 46% من النساء يعتقدن أنه لا مشكلة أن تتعرض للضرب”