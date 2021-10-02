أجواء خريفية معتدلة نهارا ومائلةً للبرودة ليلًا باغلب المناطق حتى الثلاثاء

يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا، في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ الأحد، انخفاض قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء، خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 26 – 11، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 28 – 15، وفي الاغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 25، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 33 – 22 درجة مئوية.

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