استخبارات العدو : محمد الضيف حوّل غزة الى مدينة من طابقين بواسطة مترو أنفاق تحت الأرض يتضمن عدة خطوط ومحطات
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جرينتش+2 11:33
أجواء خريفية معتدلة نهارا ومائلةً للبرودة ليلًا باغلب المناطق حتى الثلاثاء
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