المقداد : تغير الأجواء السياسية الدولية تجاه سوريا، وتراجع الاستهداف العدائي لها في خطاب اغلب الدول بالأمم المتحدة
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جرينتش+2 11:27
لجنة الأوبئة: لا تفكير قط بإنهاء الزامية ارتداء الكمامة حالياً
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