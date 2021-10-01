لجنة الأوبئة: لا تفكير قط بإنهاء الزامية ارتداء الكمامة حالياً

اعلن عضو لجنة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي إن ارتداء الكمامة لا يزال ضروريا حتى الآن ولا نية أو تفكير بالتوصية إلى الحكومة والجهات المعنية بإنهاء الزامية ارتداء الكمامة، مؤكداً أن لجنة الاوبئة لم تضع على أجندتها نهائيا ملف إلغاء الزامية ارتداء الكمامة منذ بداية الجائحة وحتى اليوم .

وقال حجاوي في تصريح صحفي أن إلغاء الزامية ارتداء الكمامة يعتمد على عامل هام وهو الوصول عالمياً الى المناعة المجتمعية ضد كورونا، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تسعى للوصول في نهاية العام الحالي إلى نسبة تلقيح تصل إلى 40% من سكان العالم، وتطمح بعدها للوصول إلى 70% من سكان العالم ليصار بعدها إلى الحديث عن تخفيف الإجراءات الاحترازية المطبقة، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي .