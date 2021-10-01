المقداد : تغير الأجواء السياسية الدولية تجاه سوريا، وتراجع الاستهداف العدائي لها في خطاب اغلب الدول بالأمم المتحدة
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جرينتش+2 11:25
تفاصيل جديدة حول نفق الحرية.. بمشروب الكوكاكولا استطاع الأسرى الستة اختراق الباطون المسلح في سجن جلبوع
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