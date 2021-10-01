المقداد : تغير الأجواء السياسية الدولية تجاه سوريا، وتراجع الاستهداف العدائي لها في خطاب اغلب الدول بالأمم المتحدة
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تركي “عبقري” يشترك مع الشرطة في البحث عن نفسه
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