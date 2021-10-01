تركي “عبقري” يشترك مع الشرطة في البحث عن نفسه

في حادثة طريفة، اشترك رجل تركي في عملية بحث شاقة عنه بعد أن أبلغت عائلته عن اختفائه، وفقا لما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأبلغت أسرة تركية في مدينة إينغول بولاية بورصة شمال غربي البلاد عن اختفاء رجل، يدعى بيهان موتلو، ويبلغ من العمر 50 عاما.

وكان موتلو يعاقر الخمر مع بعض أصدقائه، قبل أن تنقطع أخباره عن عائلته، ودون أن يرد على أي مكالمات ترد إلى هاتفه الذكي.

وأوضحت تقارير إعلامية أن موتلو قرر على ما يبدو أن يتجول في إحدى الغابات وهو مخمور عقب مغادرته الحانة حيث انقطعت أخباره، وهنا أرسلت الشرطة فريقا للبحث عنه، بعد أن فشل أصدقاؤه في العثور عليه.

وخلال مشيه على غير هدف في الغابة، صادف موتلو الشرطة الذين أخبروه أنهم يبحثون عن عجوز مفقود، فانضم إليهم في جهودهم دون أن يدري أنه الشخص المطلوب.

وعقب عملية بحث واستقصاء استمرت ساعات طوال، اكتشف موتلو أنه الرجل المعني بكل هذا الجهد والعناء عندما بدأ عناصر الشرطة بالصراخ والمناداة على موتلو ليخبرهم أنه “وجد نفسه” أخيرا.