المقداد : تغير الأجواء السياسية الدولية تجاه سوريا، وتراجع الاستهداف العدائي لها في خطاب اغلب الدول بالأمم المتحدة
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جرينتش+2 11:25
الشعب الفلسطيني يؤمن بأن المقاومة هي الحل، والسلطة تراهن على سراب السلام
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