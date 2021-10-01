تحسّن.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 9 وفيات و778 إصابة كورونا و428 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 801,526
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السجن المؤبد لشاب اطلق النار على كنيس يهودي في كاليفورنيا
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