وحدة تنسيق القبول الموحد تنهي إعلان نتائج القبول للجامعات اليوم

أنهت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعلان نتائج القبول الموحد عبر رسائل نصية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب أن الوحدة، أنهت إرسال 73997 رسالة نصية للطلبة تتضمن نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2021 – 2022.

وكانت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي قد اعلنت، اليوم الجمعة، ارسال 73997 رسالة نصية للطلبة تتضمن نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2021/2022.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد أبوقديس إن الرسائل ستصل على أرقام هواتف الطلبة التي خزنوها عند تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية، سواءً أكانت هذه الأرقام من داخل الأردن أم من خارجه.

ولفت النظر إلى أنه سيتم نشر كامل النتائج والمعدلات التنافسية على الموقع الإلكتروني للوحدة صباح غد السبت المقبل الموافق 2 تشرين الأول/أكتوبر 2021.