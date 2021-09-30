رفع أسعار البنزين والكاز والديزل 10 فلسات لكل لتر غدا الجمعة

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام؛ لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر تشرين أول المقبل.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول/سبتمبر، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب/أغسطس الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيلول/سبتمبر و بنسب متفاوتة.

و عليه قررت اللجنة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيلول بمقدار 10 فلسات؛ ليصبح 825 فلسا للتر، و البنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات ليصبح 1060 فلسا للتر، و رفع سعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، و الكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت قد ارتفع إلى 74.4 دولارا للبرميل في شهر أيلول الحالي مقابل 70.7 دولارا للبرميل المسجل في شهر آب/أغسطس الماضي.