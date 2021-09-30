الفيصلي يحتج على موعد مباراته أمام الوحدات بنصف نهائي كأس الأردن

خاطب النادي الفيصلي، اليوم الخميس، اتحاد كرة القدم للاحتجاج على قرار الاتحاد، بتأجيل مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن، إلى ما بعد انتهاء منافسات دوري المحترفين.

وقال الموقع الرسمي للنادي الفيصلي إن رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادين الدكتور سالم أبو قاعود، أكد قيام اللجنة بزيارة إلى مقر الاتحاد، وتقديم اعتراض على قرار لجنة المسابقات المتمثل بتأجيل منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن إلى ما بعد انتهاء بطولة الدوري.

كما قدمت اللجنة احتجاجا على الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق الأول في بطولتي الدوري والكأس، وأبدت اللجنة امتعاضها الشديد على قرارات لجنة العقوبات المجحفة بحق النادي وجماهيره.

وكان اتحاد الكرة أعلن، اليوم، عن تحديد يوم 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موعدا لإجراء مباراتي الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفيصلي في هذا الدور مع فريق الوحدات.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة