استشهاد الشاب علاء زيود في برقين والشابة إسراء خزيمية في القدس برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس/ فيديو
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جرينتش+2 03:54
الشهيد الثالث اليوم.. استشهاد الشاب محمد عبد الكريم ابو عمار برصاص الاحتلال شرق البريج بقطاع غزة
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