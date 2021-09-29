اليوم الأربعاء.. بدء تنفيذ قرار إعادة فتح مركز حدود جابر بطاقته الكاملة امام الباصات والسيارات العمومية والشاحنات/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:16
يا جمال يا حبيب الملايين .. يا جمال
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني