جولة محادثات جديدة بين طهران والرياض في بغداد اليوم

اليوم الأربعاء.. بدء تنفيذ قرار إعادة فتح مركز حدود جابر بطاقته الكاملة امام الباصات والسيارات العمومية والشاحنات/ فيديو
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