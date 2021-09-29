اليوم الأربعاء.. بدء تنفيذ قرار إعادة فتح مركز حدود جابر بطاقته الكاملة امام الباصات والسيارات العمومية والشاحنات/ فيديو
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جرينتش+2 12:16
توأمة.. تفويض الشرطة الإسرائيلية للعمل بشكل دائم في الإمارات
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