القلق يجتاح اهالي 7 فلسطينيين اختفت آثارهم في تركيا

تصدرت قضية اختفاء سبعة مواطنين فلسطينيين ممن يعملون ويدرسون في تركيا بظروف غامضة، الشارع الفلسطيني ومواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار القلق والخوف لدى أهالي المفقودين وأبناء الجالية الفلسطينية هناك.

وقد استنكر العشرات من النشطاء في مواقع التواصل، دور السلطة الضعيف والتدخل المتأخر لوزارة خارجيتها وسفارتها في تركيا، حيث لم تحرك ساكنا إلا بعد مرور أيام على اختفاء المواطنين الفلسطينيين رغم أن أحد الشبان مفقود منذ قرابة الشهر.

وكتب عدد من أبناء الجالية الفلسطينية في تركيا عبر صفحاتهم بموقع فيسبوك وتويتر عن حالة القلق والخوف التي باتوا يعيشونها منذ اختفاء الفلسطينيين، مشيرين إلى ملاحقات وأمور مُريبة تواجههم يوميا لا سيما بعد منتصف الليل.

وفي سياقٍ متصل، عُقد اليوم الأربعاء، لقاء بين رئيس ديوان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، وبين القنصل العام التركي السفير أحمد رضا ديميرير، لمتابعة قضية اختفاء عدد من المواطنين الفلسطينيين على الأراضي التركية.

وقد حث الديك خلال لقائه القنصل التركي بمقر الوزارة، في رام الله، السلطات التركية المتخصصة على بذل أقصى الجهود الممكنة من أجل الوصول الى حقيقة وملابسات اختفائهم، لافتا إلى اهتمام قيادة السلطة بهذه القضية.

وأوضح أن قضية الاختفاء باتت قضية رأي عام تشغل الشارع الفلسطيني، وتحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل القيادة وأبناء شعبنا، مشيرا إلى أن سفارة فلسطين لدى تركيا شكلت خلية أزمة وتتابع على مدار الساعة هذه القضية مع وزارة الخارجية والسلطات التركية المتخصصة.